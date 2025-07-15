Esenyurt'ta silahla bir kişiye ve iş yerine ateş eden 6 şüpheli tutuklandı

Esenyurt’ta Haziran ayında önce bir şahsa ardından bir iş yerine ateş eden 6 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler sevk edildikleri adli makamlar tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğünce, 18 Haziran günü Esenyurt Mevlana Mahallesi’nde bir şahsa yönelik silah ile ateş edilmesi ve 19 Haziran günü Necip Fazıl Kısakürek Mahallesi’nde bir işyerine yönelik silah ile ateş edilmesi olaylarına ilişkin çalışma başlatılmıştı. Yapılan çalışmalar kapsamında olayda kimsenin yaralanamadığı belirlenirken, şüphelilerin olay yerine geldikleri araç içerisinden silah ile ateş ettikleri tespit edilmişti. Polis ekiplerinin çalışmaları kapsamında İ.C. isimli şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Öte yandan yapılan aramalarda 2 adet uzun namlulu tüfek, 2 adet ruhsatsız tabanca ile çok sayıda fişek ele geçirildi. Şüpheli İ.C. tutuklanarak cezaevine gönderilirken çalışmaların devamında şüpheli şahısların yakalanmasına yönelik bir operasyon daha düzenlendi. Düzenlenen operasyonda T.K., M.C.E. ve L.Y. yakalanarak gözaltına alındı. Diyarbakır ile Tekirdağ’da yapılan operasyonlarda ise C.A. ile A.B.R. isimli şüpheli şahıslar yakalandı.

Gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen şüpheliler sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.