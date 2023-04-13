Esenyurt'ta silahlı saldırı: 1 ağır yaralı

İstanbul’un Esenyurt ilçesinde motosikletli şahsa otomobilden düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi ağır yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde Esenyurt ilçesi Bağlarçeşme Mahallesi Ahmet Arif Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak ortasında kimliği henüz bilinmeyen şahıslar otomobil ile gelerek motosikletle ilerleyen 22 yaşındaki Emin Ertürk’e silahlı saldırı düzenledi. Kurşunların hedefi olan Ertürk, ağır yaralanırken saldırıyı gerçekleştiren şahıs, olay yerinden kaçarak uzaklaştı. Çıkan mermilerden biri ise cadde üzerinde bulunan bir dükkana isabet etti. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi alırken sağlık ekipleri yaralanan şahsa ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Yaralanan şahıs, sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Öte yandan polis ekipleri konuya ilişkin çalışma başlattı.