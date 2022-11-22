Esenyurt'ta silahlı saldırı: 1 yaralı

Esenyurt’ta kimliği belirsiz kişiler, cadde üzerindeki bir şahsı kurşun yağmuruna tuttu. Kurşunların hedefi olan şahıs, yolcu minibüsü ile hastaneye kaldırılırken, polis olayla ilgili çalışma başlattı. Yaralının vatandaş tarafın minibüsüne bindirilmesi cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, dün akşam saatlerinde Esenyurt Mehterçeşme Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimliği belirsiz kişi ya da kişiler cadde üzerinde bir şahsa henüz bilinmeyen nedenle silahla defalarca ateş etti. Kurşunların hedefi olan şahıs bacağından vurularak yere düştü. Yaralı şahıs, çevredeki vatandaşların yardımıyla yoldan geçen bir yolcu minibüsüne bindirilerek hastaneye kaldırıldı. İhbar üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi. Ekipler, olayın yaşandığı yere emniyet şeridi çekerek güvenlik önlemi aldı. Polis, etrafa saçılan boş mermi kovanlarını ve bazı delilleri toplayarak incelemek üzere emniyete götürdü. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Öte yandan, vatandaşların yaralının yardıma koşması ve yolcu minibüsüne bindirilmesi cep telefonu kamerasına yansıdı.