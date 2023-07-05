Esenyurt'ta sinek ve haşerelere karşı ilaçlama çalışmaları aralıksız devam ediyor

Esenyurt Belediyesi Kurban Bayramı’ndan sonra sinek ve haşerelere karşı ilçe genelindeki ilaçlama çalışmalarını daha da yoğunlaştırdı. 43 mahallede gece gündüz ilaçlama çalışması yapan belediye ekipleri yaz aylarında çalışmalarını sürdürüyor.

Esenyurt Belediyesi Kurban Bayramı sonrası sıcak yaz aylarında ilaçlama çalışmalarını yoğunlaştırdı. 43 mahallede sinek ve haşerelere karşı ULV sinek ilaçlama çalışmalarını sürdüren belediye ekipleri, gece gündüz demeden çalışmalarının yanı sıra, ilaçlama konusunda yetişkinler ve çocukları da şuurlandırıyor.

"Sinek ve haşere ile mücadelede Esenyurtlu vatandaşlarımızın desteği çok önemli"

İlçe genelinde köşe bucak ilaçlama çalışmaları yapan belediye ekipleri, Esenyurtlu vatandaşların sineklere ve haşerelere karşı birçok önlem alabileceklerini belirterek şu ifadeleri kaydetti:

“Sinek ve haşere ile mücadelede Esenyurtlu vatandaşlarımızın desteği çok önemli. Çok basit önlemlerle sinek oluşumu büyük ölçüde önlenmektedir. Örneğin; açık alanlarda durgun su bırakmamak, çöpleri belirlenen alanlara atmak sinek oluşumunu büyük oranda engeller. Ayrıca vatandaşlarımızın taleplerine ekipler yönlendirilerek ilaçlamalar yapılmaktadır. Kurban Bayramı’nın yaz aylarına denk gelmesi sebebiyle ilave çalışmalar yapmaktayız.”