Esenyurt'ta site güvenliğinin gözü önünde gösterge paneli hırsızlığı

Esenyurt’ta site otoparkına giren hırsızlar, lüks otomobilin gösterge panelini güvenliğin gözü önünde çalarak kayıplara karıştı. Şüphelinin rahat tavırları ve hırsızlık anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün sabah saat 04:10 sıralarında Esenyurt Zafer Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, araçlarıyla siteye doğru yanaşan kimliği belirsiz bir grup şahıs, telleri aşarak otoparka girdikten sonra gözlerine kestirdikleri otomobile doğru yürüdü. Aracın camını kıran şüpheliler, gösterge panelini sökmeye başladı. Bir süre sonra yanlarından geçen sitenin güvenlik görevlisi ise hiçbir müdahalede bulunmadan ilerlemeye devam ederken, dakikalar içerisinde paneli çıkarıp alan hırsızlar, geldikleri araca binerek kayıplara karıştı. Olay sonrası güvenlik görevlisi ile birlikte arabasının yanına gelen araç sahibi ise büyük bir şok yaşarken yaşanan o anlar sitenin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Hırsızlık anları kamerada

Yaşanan hırsızlık anları sitenin güvenlik kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde minibüsle siteye yaklaştıktan sonra telleri aşarak otoparka girdiği, otomobilin camını kırarak gösterge panelini sökmeye çalışırken site güvenliğinin müdahale etmeden yanlarından geçtiği görüldü. Hırsızların, dakikalar içerisinde gösterge panelini sökerek kayıplara karıştığı görülürken o anlar saniye saniye kameralara yansıdı.