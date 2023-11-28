Esenyurt'ta sokak ortasında silahla vurulan şahısın kimliği ortaya çıktı

Esenyurt’ta sokak ortasında silahla vurularak öldürülen kişinin İbrahim Yurduseven olduğu öğrenildi.

Esenyurt İnönü Mahallesi 374. Sokak’ta dün akşam saatlerinde İddiaya göre şahıs, sokakta gördüğü İbrahim Y.’ye silahla ateş açmış ve ağır yaralamıştı. Hastaneye kaldırılan şahıs yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtulamayarak hayatını kaybetmişti. Polis ekipleri de kaçan saldırganı yakalamak için çalışma başlatmıştı. Olayda hayatını kaybeden şahsın İbrahim Yurduseven olduğu öğrenildi.