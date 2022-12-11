Esenyurt'ta sokak ortasında tekme tokat dayak kamerada

Esenyurt’ta bir grup şahıs, bilinmeyen bir nedenden dolayı tartıştıkları vatandaşı, sokak ortasında tekme tokat dövdü. “Vurma” diyerek çığlıklar atan kadınlar, dayak yiyen kişiyi kurtarmaya çalışırken, yaşanan o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, dün gece saatlerinde Esenyurt Atatürk Mahallesi’nde yaşandı. İddiaya göre, bir grup şahıs, daha önceden aralarında bir tartışma yaşanan bir kişiye sokak ortasında saldırdı. Tekme ve tokat darbelerinin etkisiyle vatandaş yere düşerken, şahıslar ise yanındaki kadınların “Vurma” diyerek attığı çığlıklara aldırmadı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri gelirken, yaşanan kavga anları anbean güvenlik kamerasına yansıdı.