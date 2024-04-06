Esenyurt'ta sokaklar Ramazan Bayramı'na hazır

Esenyurt Belediyesi, Ramazan Bayramı öncesi ilçe genelindeki cadde ve sokakları temizledi. Daha temiz bir kent için çalışmalarını sürdüren belediye ekipleri, sokakları mobil araçlarla süpürerek tazyikli suyla yıkadı.

Daha temiz bir kent için çalışmalarını sürdüren Esenyurt Belediyesi, Ramazan Bayramı öncesi ilçe genelindeki cadde ve sokakları tazyikli suyla yıkadı. Esenyurt’ta rutin olarak yürütülen kent temizliğinin yanı sıra bayram öncesi cadde ve sokaklar mobil temizlik araçlarıyla dip köşe temizlendi. Vatandaşların bayramı temiz bir ortamda geçirebilmesi için mesai yapan ekipler, ilçe genelindeki tüm çöp konteynerlerini de ilaçlı su ile dezenfekte etti.