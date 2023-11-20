Esenyurt'ta tartıştığı arkadaşını bıçaklayarak öldüren zanlı yakalandı

Esenyurt'ta tartıştığı arkadaşı Yalçın Gırnatacı'yı bıçaklayarak öldüren zanlı, polis ekiplerince yakalandı.

Esenyurt'ta tartıştığı arkadaşını bıçaklayarak öldüren zanlı yakalandı
Editör
EditörEditör
TAKİP ET Google News ile Takip Et
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
Proline
Proline
Proline
Proline

Esenyurt’ta tartıştığı arkadaşı Yalçın Gırnatacı’yı bıçaklayarak öldüren zanlı, polis ekiplerince yakalandı.

Esenyurt İstiklal Mahallesi’nde gece yaşanan olayda Yalçın Gırnatacı, tartıştığı arkadaşı E.K. tarafından bıçaklanarak ağır yaralanmış, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, cinayetin işlendiği yerin yakınlarında bulunan bir şahsın durumundan şüphelendi. Şahsın kıyafetlerinde kan lekeleri olduğunu gören polis, zanlıyı gözaltına aldı. E.K. isimli şahsın üzerinde cinayette kullandığı bıçak ele geçirildi.

Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman

Zanlı E.K. ilk ifadesinde Yalçın Gırnatacı ile arkadaş olduklarını, alkolün etkisiyle tartışarak kavga ettiklerini söyledi. Zanlı emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.