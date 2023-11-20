Esenyurt'ta tatilin ardından okul önlerinde trafik denetimi yapıldı
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü koordinesinde Esenyurt'ta trafik denetimi yapıldı. Bir haftalık aranın ardından okul çevresinde gerçekleşen denetimlerde ise araçlar dikkatle arandı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü koordinesinde Esenyurt’ta trafik denetimi yapıldı. Bir haftalık aranın ardından okul çevresinde gerçekleşen denetimlerde ise araçlar dikkatle arandı.
Esenyurt’ta bir haftalık aranın ardından okullar açıldı. Polis ekipleri, okul önlerinde trafik denetimi yaptı. İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı Çocuk Şube, Esenyurt Asayiş Büro, Mobil Okul Timi’nden çok sayıda polis, Erdoğanlar Ortaokulu önünde araçları durdurarak dikkatle aradı. Şüphelenen kişilerin üstleri ve araçları didik aranırken Genel Bilgi Taramasının (GBT) araması da yapıldı.