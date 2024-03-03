Esenyurt'ta tehlikeli gerginlik

Esenyurt'ta sokak röportajı sırasında iki grup arasında gerginlik çıktı. Yaşanan tartışma kameralara yansıdı.

Esenyurt'ta tehlikeli gerginlik
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi

Esenyurt’ta sokak röportajı sırasında iki grup arasında gerginlik çıktı. Yaşanan tartışma kameralara yansıdı.

Edinilen bilgilere göre olay, Cuma günü Esenyurt meydanında yaşandı. Sosyal medya için içerik üreten bir kişi, vatandaşlara mikrofon uzatarak seçim anketi yaptı.

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Röportaj sırasında bir kişi Zafer Partisi’nin Esenyurt’ta kurduğu seçim çadırını eleştirerek, "Burası Kürt bölgesi, buraya çadır açması yanlış bir şey" deyince ortalık karıştı. Röportaj nedeniyle çevrede toplanan kişiler, şahsın sözlerine tepki gösterdi. Yaşanan tartışma kısa sürede büyüdü. Araya giren vatandaşlar, tartışmanın kavgaya dönüşmesini engelledi.

Görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine çalışma başlatan polis ekipleri, Y.S. isimli şahsı gözaltına aldı.