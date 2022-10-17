Esenyurt'ta ticari taksiyle otomobil kafa kafaya çarpıştı: 2 yaralı

Esenyurt’ta ticari taksi ile otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 22.30 sıralarında Esenyurt Ayasofya Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halinde olan S.K. idaresindeki 34 TED 56 plakalı ticari taksi ile karşı yönden gelen C.K. idaresindeki 34 ZS 8987 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada ticari taksi şoförü ve yolcu yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye götürüldü. Kazaya karışan araçlar ise polisin incelemelerinden sonra çekici ile yoldan kaldırıldı.