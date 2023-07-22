Esenyurt'ta trafik magandası yol kenarındaki kadına çarpıp kaçtı

Esenyurt’ta seyir halindeki bir sürücü, caddede yol kenarındaki kadına süratle çarptı. Çarpmanın etkisiyle metrelerce havaya savrulan kadın hayatını kaybederken şüpheliler, park halindeki iki araca da çarpıp kaçtı. Görenleri dehşete düşüren kaza anı ise güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Olay, dün saat 20:00 sıralarında Esenyurt Cumhuriyet Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre 34 ERZ 322 plakalı otomobil sürücüsü, cadde üzerinde seyir halindeyken bilinmeyen nedenle bir araca çarptı. Kazanın ardından ise hızlanan araç, süratle gittiği sırada yol kenarında yürüyen Zeynep Tütün’e vurdu. Çarpmanın etkisiyle metrelerce havaya savrulan kadın yere düştü. Kaza sonrası araçtan inen bir şahıs durumu fark ettikten sonra aracına geri binerken sürücü gaza basarak kaçmaya çalıştı. Bu sırada da cadde üzerinde park halindeki iki hafif ticari araca da çarpan şüpheliler olay yerinden hızla uzaklaştı. Olanları dehşet içinde izleyen çevredeki vatandaşlar, polis ve sağlık ekiplerini arayarak ihbarda bulundu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Tütün’ü ambulansla hastaneye kaldırırken kadın, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Polis ekipleri ise Zeynep Tütün’e vurup kaçan sürücüyü olaydan birkaç saat sonra yakalayarak gözaltına aldı. Yaşanan feci kaza anı çevredeki bir işyerinin güvenlik kamerasıyla saniye saniye görüntülendi.

Yaşanan kaza ile ilgili konuşan vatandaş Vedat Dalmış, "Caddeden bir araç süratli bir şekilde geldi. Kaldırımdan geçen yaşlı bir kadına çok sert bir şekilde vurdu. Kadın 50 yaşlarındaydı. Daha sonra burada kaçmaya çalışırken park halindeki araçlara da vurdu ve kaçtı. Zaten kazadan önce de gelmeden başka arabalara vurmuş. Biz de polis ekiplerini ve ambulansı aradık" dedi.