Esenyurt'ta yarım kalan spor tesisi tamamlanıyor

Esenyurt Belediyesi, Atatürk Mahallesi’nde uzun süredir atıl halde bulunan spor salonu projesini tamamlamak için önemli bir adım attı. Belediye Başkan Vekili Can Aksoy’un girişimleriyle yeniden gündeme alınan proje, Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın desteğiyle hayata geçiriliyor.

Esenyurt Belediyesi, Atatürk Mahallesi’nde uzun süredir atıl halde bulunan spor salonu projesini tamamlamak için önemli bir adım attı. Yaklaşık 3 bin 500 metrekarelik alan üzerinde yer alan ve 600 kişilik tribünüyle modern bir spor tesisi olarak planlanan yapı, yapımına başlanmasının ardından bir süre yarım bırakılmıştı. Ancak Belediye Başkan Vekili Can Aksoy’un Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak ve Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Yusuf Tekin ile yaptığı görüşmeler sonucunda, projenin tamamlanması kararı alındı. Tesisin tamamlanmasıyla birlikte Esenyurt’taki gençler, modern ve donanımlı bir spor salonuna kavuşacak. Proje, kısa sürede bitirilerek hizmete açılacak.

"Yakında gençlerimizin hizmetinde olacak"

Konuya ilişkin açıklama yapan Aksoy, "İnşaatımız Gençlik ve Spor Bakanlığımız tarafından ayağa kaldırılıyor. Gençlik ve Spor Bakanımız Dr. Osman Aşkın Bak ve Milli Eğitim Bakanımız Prof. Dr. Yusuf Tekin’in değerli katkılarıyla tamamlanacak olan tesisimiz, yakında gençlerimizin hizmetinde olacak. Esenyurt’a hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.