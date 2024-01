Esenyurt'ta yarım milyonluk dolandırıcılığı polis ekipleri engelledi

TAKİP ET

Esenyurt’ta kendilerini polis olarak tanıtan dolandırıcılar, Suriye asıllı Türk vatandaşı kadını, “Terör örgütüne para gönderdiniz ve vatandaşlığınız iptal edildi. Altınlarınızı bozdurup tüm paranızı bu hesap numarasına gönderin” diyerek tehdit etti.

Durumdan şüphelenen kocasının ihbarı üzerine polis ekipleri, kadının gittiği bankaya giderek yaklaşık yarım milyon lirayı dolandırıcılara göndermeden önce duruma müdahale etti.

Olay, dün öğle saatlerinde Esenyurt Cumhuriyet Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Suriye uyruklu Türk vatandaşı T. N. isimli kadını evinde oturduğu sırada bilinmeyen bir numara tarafından arandı. Karşı taraftan kendisini polis olarak tanıtan kimliği belirsiz şahıslar kadına, eşinin ve kendisinin kim olduğunu bildiklerini, terör örgütüne para gönderdikleri için vatandaşlıklarının iptal edildiğini söyledi. Duydukları karşısında korku içinde panik olan kadın ne yapacağını bilemezken şüpheliler, evdeki tüm parayı toplayıp altınlarını en yakın kuyumcuda bozdurmasını istedi. Dışarı çıkarak söyleneni yapan kadın, dolandırıcıların söyledikleri hesap numarasına yaklaşık yarım milyon lirayı göndermek üzere bankaya gitti. O sırada Pendik’deki çalıştığı işyerinden eşini arayan A.N. ise sürekli meşgul çaldığını fark etti. En sonunda telefonu açan eşi, ona bankada sıra beklediğini ve olayın hayat memat meselesi olduğunu söyleyince A.N. durumdan şüphelendi. Evdeki kardeşini arayarak paralarını kontrol etmesini isteyen adam yerinde olmadığını öğrenince ortada dolandırıcılık olduğunu anlayıp polisi aradı. Konuyu ihbar eden A. N., işyerinden Esenyurt’ta doğru yola koyulurken aynı dolandırıcılar, adamı arayıp polis olduklarını ve Fatih Emniyet’e gitmesi gerektiğini söyledi. A. N. şahıslara inanmazken konu ile ilgili harekete geçen Esenyurt Asayiş Büro Amirliği ekipleri kadını arayarak uyardı. Çiftin parası dolandırıcıların hesabına geçmeden bankaya gelen ekipler, kadının yanına giderek durumu engelledi. Olay sonrası çift, Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü Kıraç Polis Merkezi’ne giderek dolandırıcı şahıslar hakkında şikayette bulundu.

“Polisler eşim parayı göndermeden bankaya yetişti”

Yaşadıkları olay ile ilgili konuşan A. N., “Sabah her zamanki gibi evden işe gittim. Eşimi bir telefon aramış. Kendilerini polis olarak tanıtan şahıslar ona ‘Biz her şeyi biliyoruz. Eşinin nerede olduğunu, adresinizi biliyoruz. Biz sizin Türk vatandaşlığınızı iptal ettik. Siz terör örgütüne 20 bin dolar para gönderdiniz. Biz şimdi polis olarak eve geleceğiz. Evde para, altın ne varsa alacağız. Eşini arama ve kimseye bir şey söyleme. Hatta kal ve her şeyi topla’ diyerek eşimi korkutmuşlar. Ben eşimi aramaya çalıştığımda hep meşgul olduğunu fark ettim ve ona ulaşamadım. O sırada ona en yakın kuyumcuya giderek altınlarını bozdurmasını söylemişler. Onu yaptıktan sonra da taksiye binip bankaya gitmesini istemişler. Eşim bankadayken telefonumu açtı. Bana hayat memat meselesi olduğunu söyledi. Ben de kardeşimi arayarak evimizdeki para ve altınlarımızın yerinde olup olmadığını sordum. Kardeşim paraların yerinde olmadığını söyleyince dolandırıcılık meselesi olduğunu anladım. Hemen polisi arayıp olayı anlattım. Kendim de çalıştığım yerden, Pendik’ten Esenyurt’a geldim. Esenyurt’ta vardığım sırada bilinmeyen bir numara beni aradı. Kendini polis olarak tanıtıp ‘Acele şekilde Fatih Emniyet’e gidin. Az önce ihbar verdiniz’ diyerek beni buradan uzaklaştırmaya çalıştı. Ama ben inanmadım ve bu konuyu da polisi arayarak bildirdim. Memur beyler sağolsun bizi aradı. Bankada olduklarını ve eşimi bulduklarını söyledi. Allah razı olsun. Polisler eşim parayı göndermeden bankaya yetişti. Olay sonrası karakola geldik. Bizi arayan numarayı aradık ama ulaşamadık” dedi.