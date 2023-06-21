Esenyurt'ta yeni spor tesisleri hizmete giriyor

Yaz Spor Okulları’nın ilk dersinde çocuklara malzeme dağıtımı yapan Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, yeni tesislerin hizmete açılacağı müjdesini verdi.

Esenyurt’ta yaşayan çocukların yaz aylarını verimli bir şekilde değerlendirmelerine ve spor alanında kendilerini geliştirmelerine katkı sağlamak amacıyla planlanan Yaz Spor Okulları eğitimlerine başladı. İlk derste çocuklarla bir araya gelen Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, farklı branşlarda eğitim alan sporculara malzeme dağıtımı yaptı. Prof. Dr. Sebahattin Zaim Spor Salonu’nda verilen voleybol dersine katılan Bozkurt, burada ısınma turlarının ardından çocuklarla gösteri maçı yaptı. Çocuklarla spor dolu bir gün geçiren Bozkurt, yeni spor salonlarını hizmete açacaklarını söyledi.

“Onlar bizim hazinemiz”

Programda yaptığı konuşmada spor alanında çocuklara her türlü desteği sağlayacaklarını belirten Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, “İnşallah çocuklarımız burada güzel vakit geçirecek. Bedenlerini ve zihinlerini geliştirecekler. Bizim en önemli varlıklarımız, çocuklarımız. Çocuklarımızın birbiriyle barışık, kardeşçe ve hayata güçlü olarak hazırlanmaları için her zaman elimizden geleni yaptık. Bundan sonraki süreçte de yapmaya devam edeceğiz. Hepsinin ayrı bir yeteneği var. Onlar bizim hazinemiz. Onları ne kadar güçlü yetiştirirsek o kadar güçlü oluruz. Gençlerimizin yolu açık olsun” dedi.