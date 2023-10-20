Esenyurt'ta yollarda bakım ve onarım çalışmaları sürüyor

İlçe genelindeki cadde ve sokakların bakım onarım çalışmalarına aralıksız devam eden Esenyurt Belediyesi, Fatih Mahallesi Urfalılar Caddesi'nde asfalt kaplama çalışması gerçekleştirdi.

Esenyurt'ta yollarda bakım ve onarım çalışmaları sürüyor
Editör
EditörEditör
TAKİP ET Google News ile Takip Et
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
Proline
Proline
Proline
Proline

İlçe genelindeki cadde ve sokakların bakım onarım çalışmalarına aralıksız devam eden Esenyurt Belediyesi, Fatih Mahallesi Urfalılar Caddesi’nde asfalt kaplama çalışması gerçekleştirdi.

Esenyurt Belediyesi, vatandaşların daha konforlu bir yolculuk deneyimi yaşaması için ilçe genelindeki yolların bakım onarım çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler, Fatih Mahallesi’nde bulunan Urfalılar Caddesi’nde asfalt kaplama çalışması gerçekleştirdi. Düzenli olarak tespit çalışması gerçekleştiren belediye ekipleri, çalışmalarına hız kesmeden devam edeceklerini bildirdi.

Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman