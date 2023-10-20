Esenyurt'ta yollarda bakım ve onarım çalışmaları sürüyor
İlçe genelindeki cadde ve sokakların bakım onarım çalışmalarına aralıksız devam eden Esenyurt Belediyesi, Fatih Mahallesi Urfalılar Caddesi'nde asfalt kaplama çalışması gerçekleştirdi.
İlçe genelindeki cadde ve sokakların bakım onarım çalışmalarına aralıksız devam eden Esenyurt Belediyesi, Fatih Mahallesi Urfalılar Caddesi’nde asfalt kaplama çalışması gerçekleştirdi.
Esenyurt Belediyesi, vatandaşların daha konforlu bir yolculuk deneyimi yaşaması için ilçe genelindeki yolların bakım onarım çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler, Fatih Mahallesi’nde bulunan Urfalılar Caddesi’nde asfalt kaplama çalışması gerçekleştirdi. Düzenli olarak tespit çalışması gerçekleştiren belediye ekipleri, çalışmalarına hız kesmeden devam edeceklerini bildirdi.