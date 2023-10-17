Esenyurt'ta, Yudum rüzgarı

Esenyurt Belediyesi’nin il dernekleri ile birlikte düzenlediği Kardeş Kültürler Festivali’nin üçüncü gününde sahne alan sanatçı Yudum, Esenyurtlulara türkü dolu bir gece yaşattı.

Esenyurt Belediyesi’nin ilk dernekleri ile birlikte düzenlediği Kardeş Kültürler Festivali devam ediyor. Esenyurt Cumhuriyet Meydanı’nda gerçekleşen festivalin üçüncü gününde Doğu Anadolu gecesi düzenlendi. Festivale; Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, Muhtarlar Derneği Başkanı Ahmet Kuzgun, Kent Konseyi Başkanı Mehmet Hanifi Kaya, il dernek başkanları ve çok sayıda vatandaş da katılım sağladı. Yerel sanatçıların, Doğu Anadolu bölgesine has birbirinden eşsiz eserleri seslendirmesinin ardından sevilen sanatçı Yudum, Türkülerini Esenyurtlular için seslendirdi.

“Hem coşku hem de duygu dolu anlar yaşattınız”

Sanatçıya çiçek takdim eden Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt şöyle konuştu: “Siz bizim kıymetlimizsiniz, bu coğrafyanın güzel insanlarından birisiniz. Burada güzel türküleri seslendirerek hepimize hem coşku hem de duygu dolu anlar yaşattınız. Bugün bizimle bir araya geldiğiniz için size teşekkür ederim.”

“Çok mutlu oldum”

Umudun Şehri’nden mutlulukla ayrıldığını belirten Yudum: “O kadar keyif aldım ki , o kadar güzel bir ortam vardı ki burada. Bu güzel ortamdan dolayı çok teşekkür ediyorum. Çok mutlu oldum, çok keyifli ayrılıyorum buradan. Bu gün beni sevenler buradaydı. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Belediye Başkanına da verdiği hizmet ve emeklerinden dolayı teşekkürlerimi sunuyorum. Gelen tüm Esenyurtluların ayaklarına sağlık” dedi.