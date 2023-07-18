Esenyurt'taki cemevleri Muharrem ayına hazır

Esenyurt Belediyesi, Muharrem ayı öncesi vatandaşların ibadetlerini daha temiz bir ortamda yapabilmesi için ilçe genelindeki ibadethanelerde detaylı temizlik çalışması yürüttü.

Esenyurt Belediyesi, ilçe genelinde yürütülen rutin temizlik çalışmalarının yanı sıra ibadethaneleri de dip köşe temizliyor. Vatandaşların ibadetlerini daha temiz bir ortamda yapabilmeleri için çalışan ekipler, yaklaşan Muharrem ayı öncesi ilçedeki cemevlerine giderek ibadet alanlarının yanı sıra cam, kapı, halılar, ayakkabılık ve diğer sosyal alanların temizliğini de yaptı.