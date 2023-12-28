Esenyurt'taki dere yine köpürdü

Esenyurt’ta geçtiğimiz günlerde köpürmesiyle gündeme gelen Haramidere, yine köpük içinde kaldı. Çevredeki vatandaşlar, pis koku ve köpükten kaynaklı yaşanabilecek hastalıklar konusunda tedirginlik yaşadıklarını belirtti. Derede inceleme yapan İSKİ, iki işletmenin arıtma tesislerinin çalışmadığı ve atık suların kontrolsüz salındığını ifade etti.

Geçtiğimiz yıllarda renk renk su akması ve birkaç hafta önce de köpürmesi ile gündeme gelen Haramidere’de çevre kirliliği devam ediyor. Derenin Esenyurt Kıraç bölgesinde aralıklarla devam eden köpük sorunu hâlâ çözüm beklerken, çevredeki vatandaşlar pis koku ve köpükten kaynaklı yaşanabilecek hastalıklar konusunda tedirginlik yaşıyor. Bugün de köpüren derenin çevresinde bulunan evlerde vatandaşlar kötü koku nedeniyle camlarını açamadıklarını ifade ederken, köpüklerin yağmurlu günlerde caddedeki trafiği dahi durdurduğunu belirttiler.

Geçtiğimiz günlerde Haramidere’de inceleme yapan İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İSKİ) ekipleri, bölgede bulunan iki fabrikanın arıtma tesisinin çalışmadığını ve gerekli cezai işlemin uygulandığını belirtti. Konu ile ilgili açıklamada, "Kurumumuz Haramidere ve çevresindeki işletmelerde incelemelerde bulunmuş, yapılan araştırmalarda iki işletmenin arıtma tesisinin çalışmadığı ve atık suların önlem alınmadan gelişigüzel şekilde deşarj edildiğini saptamıştır. Her iki işletme hakkında idari ve cezai yaptırımlar uygulanmıştır. Ayrıca bahse konu olan firmalara atık su arıtma bedeli tahakkuku yapılmıştır. Bunların yanı sıra söz konusu işletmelerin faaliyetten men edilmesini sağlamak amacıyla Esenyurt Belediye Başkanlığı ile resmi yazışmalara başlanılmıştır" denildi.

“Mahalleli camlarını kokudan dolayı açamıyorlar”

Koku nedeniyle çevredeki vatandaşların çok rahatsız olduğunu belirten Mehmet Özdemir, “Bu koku uzun süredir var. Geçen sene de koku oluyordu ama bu sene çok daha fazla var. Bazı zamanlarda deredeki köpük yola dahi taşıyor, hatta yol bile kapanıyor. Bu köpüğün nedeni büyük ihtimalle bölgede bulunan fabrikalar. Mahalleli camlarını kokudan dolayı açamıyorlar, ben arabayla dahi buradan geçerken camlarını kapatıyorum. Allah burada oturanların yardımcısı olsun” dedi.

“Öğrenciler ağızlarını kapatarak buradan geçiyorlar”

Veli Satı ise, “Çok zamandır bu durum var, biz bundan rahatsız oluyoruz. Sadece ben değil, herkes rahatsız. Aşağıda okul var, öğrenciler ağızlarını kapatarak buradan geçiyorlar. Kokudan pencerelerimizi dahi açamıyoruz. Durumdan çok şikayetçiyiz” diye konuştu.

"Hastanelerin dolma sebebi bile bence Haramidere’dir"

Hastalıkların yaşanmasından korktuğunu anlatan Fatih Aksu da, “Ben bu bölgede otobüs şoförüyüm, durağımız da derenin yanında. Durağa gelen insanlar kokudan bekleyemiyor. Aşırı bir koku yaşanıyor, bilmiyorum hangi fabrikadan geliyor, aylardır köpük sürekli olarak var. Akşama doğru koku ve köpük daha da artıyor. Çevrede bulunan birçok rögardan köpük çıkıyor. Arabalar dahi köpükten geçemiyor, yol kapanıyor. Gelsinler baksınlar artık. Dere gerçekten çok kötü durumda. Hastanelerin dolma sebebi bile bence Haramidere’dir” ifadelerini kullandı.