Esenyurt'taki korkunç cinayete ilişkin yeni görüntü ortaya çıktı: Saldırganlardan birinin kardeşi 2 ay önce dükkana gelip kavga çıkarmış

Esenyurt’ta iki kişinin öldüğü bir kişinin de yaralandığı olaya ilişkin, yaklaşık 2 ay önce de kavganın yaşandığı görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde Servet Ö.’nün 2 ay önce aynı dükkanı basarak kavga çıkardığı ve şahsın ayağından yaralandığı görüldü.

Esenyurt’ta bir otomobil ile geldikleri iş yerinde ortalığı birbirine katan 4 saldırgan, 2 genci öldürürken 1 kişiyi de ağır yaraladı. Saldırganlar Murat Ö., Tarık Ö., Azad Ö. ve Samet Ö. yapılan operasyonlarla yakalanarak gözaltına alındı. Olayın alacak verecek meselesi olduğu anlaşılırken, saldırganlardan Murat Ö. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Soruşturma devam ederken, olayla ilgili yeni görüntü ortaya çıktı.

2 ay önce de dükkanda kavganın yaşandığı görüntüler ortaya çıktı

Yaklaşık 2 ay öncesine ait görüntüde, hayatını kaybeden Yunus Emre Erzen ağabeyi, Mehmet Erzen’in iş yerine gelen Murat Ö.’nün kardeşi Servet Ö. ile tartıştığı ve sonrasında tabancayla bacağından vurduğu görülüyor. Bu sırada orada bulunan baba Cantürk Erzen ise Servet Ö.’yü yaralı halde dışarıya çıkartıyor.