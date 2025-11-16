Esenyurt'taki okullarda ara tatilde bakım ve onarım çalışmaları devam etti

Esenyurt Belediyesi, ilçedeki okullarda başlattığı bakım ve onarım çalışmalarını ara tatilde de sürdürdü. Okullarda boya, tadilat ve çeşitli teknik bakım-onarım işlemleri gerçekleştirildi.

Esenyurt Belediye Başkan Vekili Can Aksoy’un öncülüğünde ilçedeki eğitim kurumlarında başlatılan bakım ve onarım çalışmaları, 2025-2026 eğitim döneminin ara tatilinde de hız kesmeden sürdü. Belediyeye bağlı ekipler, bir haftalık ara tatil boyunca ilçe genelindeki okullarda boya, tadilat ve çeşitli teknik bakım-onarım işlemlerini titizlikle gerçekleştirdi. Ara tatil sürecinde 5 okulun daha boyama ve tadilat çalışmaları tamamlanarak, binalar baştan sona yenilendi. Öğrencilerin daha sağlıklı, temiz ve konforlu bir ortamda eğitim alabilmesi amacıyla yürütülen çalışmalarda boya, badana, tamirat ve diğer teknik işlemler, profesyonel ekipler tarafından özenle yapıldı. Başkan Vekili Can Aksoy’un koordinasyonunda yürütülen projeyle ilçedeki okulların fiziki şartları iyileştirilerek, hem öğrencilerin hem de öğretmenlerin daha uygun ve verimli bir eğitim ortamına kavuşması hedefleniyor.

Yapılan çalışmalardan memnun olduğunu dile getiren Mustafa Yeşil İlkokulu Müdürü Mustafa Tolga Pişken, "Esenyurt Belediyesi okulumuzun iç cephe boyasını yaptı. Okulumuz çok güzel oldu. 1 hafta gibi kısa bir sürede iç cephe boyası tamamlandı. Belediye Başkan Vekilimiz Can Aksoy’a okulumuza yaptığı yatırımlar ve eğitime verdiği desteklerden dolayı teşekkür ederiz" dedi.

"Özveriyle çalıştılar"

Fikriye Nüzhet Bilgincan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Okul İdare İşlerinden Sorumlu Teknik Memur Vacip Keskin ise, "Okulumuz uzun zamandır bakımda değildi. Şimdi her yer çok güzel oldu. Belediyemize çok teşekkür ederiz. Özveriyle çalıştılar. Sınıflar, atölyeler, laboratuvarlar, makine bölümlerimiz hepsi tamamlandı. Sınıfların iç tadilatları da yapıldı. Sayın belediye başkan vekilimize çok teşekkür ediyorum. Okulumuzu güzelleştirdi" diye konuştu.