Esenyurt'taki servis minibüsü kazasında ölü sayısı 4'e yükseldi

Yusuf Eker
Yusuf Eker
Esenyurt’ta saat 17.10 sıralarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği servis minibüsü şarampole yuvarlandı. Ekiplerin kazaya ilişkin çalışması sürerken kazada hayatını kaybedenlerin sayısının 4’e yükseldiği öğrenildi. Öte yandan 3’ü ağır, 7 yaralının tedavileri ise sürüyor.

