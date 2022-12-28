Esenyurt'taki silahlı çatışmanın failleri gözaltına alındı

Esenyurt’ta meydana gelen silahlı çatışmayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

Olay, Esenyurt’a bağlı Balıkyolu Mahallesi’nde sabah saat 10.40 sıralarında meydana gelmişti. Edinilen bilgiye göre, G.Y. ve R.K. isimli şahıslar arasında bilinmeyen bir sebeple kavga çıktı. Şahıslar karşılıklı olarak birbirlerine ateş ederken, olayda iki şahısla birlikte orada bulunan E.Ü. isimli şahıs da yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Şahıslar, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Gözaltına alındılar

Hastanedeki tedavilerinin ardından gözaltına alınan G.Y. ve R.K. şahıslar, polis ekiplerince emniyete götürüldü.

Polis ekipleri, olay yerinde yaptıkları incelemelerde 17 adet boş kovan, 1 adet fişek ve 7 araçta fişek izlerine rastladı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, G.Y. isimli şahıs tartıştığı kişiyi tanımadığını sorgulamasında, husumetlisi olduğunu düşündüğü bir şahsın olayı gerçekleştirmiş olabileceğini belirttiği öğrenildi.

Şahıslara yönelik yapılan sorgulamada; her iki şahsın da toplam 19 adet çeşitli suçlardan kayıtları olduğu ayrıca R.K. isimli şahsın 2 ayrı dosyadan aranma kaydı olduğu tespit edilirken konuyla ilgili tahkikat işlemleriyse devam ediyor.

Kavga anı kamerada

Öte yandan G.Y. ve R.K. isimli şahıslar arasında çıkan silahlı kavga anı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, şahısların birbirlerine ateş açtıkları orada bulunan E.Ü. isimli şahsın da yaralandığı görüldü.