Esenyurt'taki tekel bayi cinayetinin şüphelileri Büyükçekmece Adliyesi'nde

Esenyurt'ta tekel bayisinde 2 kişinin öldürülmesi olayına ilişkin gözaltına alınan 8 şüpheli özel güvenlik önlemleri altında Büyükçekmece Adliyesi'ne getirildi.

Esenyurt'taki tekel bayi cinayetinin şüphelileri Büyükçekmece Adliyesi'nde
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Esenyurt’ta tekel bayisinde 2 kişinin öldürülmesi olayına ilişkin gözaltına alınan 8 şüpheli özel güvenlik önlemleri altında Büyükçekmece Adliyesi’ne getirildi.

Olay geçtiğimiz cuma akşamı Esenyurt Güzelyurt’ya yaşanmıştı. 2 kişinin silahla öldürülmesiyle sonuçlanan olayın ardından 9 kişi gözaltına alınmış, 1 zanlı tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Cinayete karışan ve yardım ettiği tespit edilen 8 kişi de, işlemlerinin bitmesinin ardından Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğü’nden Büyükçekmece Adliyesi’ne getirildi. Öte yandan şüphelilerin gelişi sırasında polis adliye ve çevresinde zırhlı araçlı özel güvenlik tedbirleri aldı.