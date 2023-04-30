Esenyurt'tun bir ilki olan Sinema Akademisi'nde gençler meslek öğreniyor

Esenyurt’ta bir ilk olan Sinema Akademisi’nde verilen kamera asistanlığı kursu ile Esenyurtlu gençler hem kamera eğitimi alıyor hem de meslek ediniyor.

Esenyurt’ta bir ilk olan Sinema Akademisi’nde, Türkiye’de sinema sektörünün önde gelen isimleri gençlere eğitim vermeye devam ediyor. Alanında uzman olan Yönetmen Ege Ellidokuzoğlu’nun kamera eğitimi verdiği kursta öğrenciler hem kendini geliştiriyor hem de meslek ediniyor. Ayrıca akademide yönetmen yardımcılığı, senaryo asistanlığı, kurgu asistanlığı ve kamera asistanlığı gibi farklı alanlarda da eğitimler veriliyor. Öte yandan gençlere, Çocuk Üniversitesi’nde yapılan derslerin ardından sertifika verileceği ve istihdam konusunda da katkı sağlanacağı belirtiliyor.

‘’Gençlere hem sinemayı tanıtmış hem de meslek sahibi olmaları için ortam hazırlamış oluyoruz’’

Gençlere sinemayı tanıtma fırsatı bulduklarını belirten Görüntü Yönetmeni Ege Ellidokuzoğlu, “Kamera asistanlığı derslerini keyifle veriyorum. Sinema Akademisi’nin açılması çok doğru bir yaklaşım olmuş. Gençlere hem sinemayı tanıtmış hem de meslek sahibi olmaları için ortam hazırlamış oluyoruz. Şartlar çok iyi. Böyle bir projenin olmasına katkı sağlayan herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Sinema Akademisi’nin yaygınlaşması gerektiğini söyleyen kursiyer Ömer Bağrıaçık ise “Böyle bir akademinin Esenyurt’ta olması çok güzel. Hatta her yere yayılabilir. Hocalarımız tecrübeli olduğu için dersler çok keyifli geçiyor. Bize katkısı büyük olduğu için de sektörde iyi yerlere geleceğiz diye umut ediyorum’’ şeklinde konuştu. Caner Özek de “Öncelikle çok büyük ve çok güzel bir imkân. Burası uzmanlaşmak isteyen insanlar için bir başlangıç noktası. Alanında profesyonel hocalardan eğitim alıyoruz. Bu açıdan Esenyurt Belediyesi’ne çok teşekkür ediyorum’’ ifadelerini kullandı.