Esenyurt'un 43 mahallesinde temizlik hareketi başladı

Esenyurt Belediyesi, yenilenen temizlik filosu ve yapay zeka destekli temizlik planlama sistemiyle "Temizlik Hareketi" projesi, 43 mahallede eş zamanlı olarak başladı.

Esenyurt Belediyesi, yenilenen temizlik filosu ve yapay zeka destekli temizlik planlama sistemiyle ilçede büyük bir temizlik seferberliği hazırladı. Esenyurt Belediye Başkan Vekili Can Aksoy öncülüğünde hayata geçirilen "Temizlik Hareketi" projesi, 43 mahallede eş zamanlı olarak başladı. Yeni kurulan sistem ile alınan 81 araçlık temizlik filosu sahaya inerken, ilk temizlik etkinliği Başkan Vekili Aksoy’un katılımıyla Osmangazi Mahallesi Papatya Caddesi’nde gerçekleşti. Başkan Vekili Aksoy da temizlik emekçileriyle süpürgeye sarıldı.

"Hepimiz daha temiz bir Esenyurt için el birliğiyle çalışalım"

Başkan Vekili Aksoy, "Bugün inşallah temizlik hareketini başlatıyoruz. Yaklaşık altmış kişi, sekiz araç, bölge amirlerimiz, çavuşlarımız ve emekçi kardeşlerimizle birlikteyiz. Daha az kirletirsek daha hızlı temizleyebiliriz. Esenyurtlu hemşehrilerimizden ricamız; işçi kardeşlerimizin yükünü azaltmak için onlara yardımcı olalım. Hepimiz daha temiz bir Esenyurt için el birliğiyle çalışalım" ifadelerini kullandı.

"Bu toplumsal bir hareket"

Aksoy, belediye olarak temizlik emekçilerinin çalışma şartlarını iyileştirmek için önemli yatırımlar yaptıklarını belirterek, "Yeni araçlarımız ve yapay zeka destekli planlama sistemimizle temizlik sorununu kalıcı olarak çözeceğiz. Bu sadece bir belediye projesi değil, aynı zamanda toplumsal bir hareket. Herkesi yaşadığı alanı temiz tutmaya davet ediyoruz" dedi.