Esenyurt'un 9 Mahallesi'ni kapsayan imar planı askıda

Esenyurt TEM Güneyi 4. Etap 1/1.000 Ölçekli Uygulama İmar Planı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi tarafından onaylanarak Esenyurt Belediyesi’ne gönderildi. Plan, 19 Kasım 2025 tarihinden itibaren 1 ay süreyle askıya çıkarıldı.

Esenyurt Belediye Başkan Vekili Can Aksoy’un yoğun çalışmaları sonucunda yeniden hazırlanarak tamamlanan Esenyurt TEM Güneyi 4. Etap 1/1.000 Ölçekli Uygulama İmar Planı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi tarafından onaylanarak Esenyurt Belediyesi’ne gönderildi. Plan, 19 Kasım 2025 tarihinden itibaren 1 ay süreyle askıya çıkarıldı.

2023 yılında mahkeme kararıyla iptal edilen planın yeniden düzenlenmesi kapsamında, bölgenin 1/5.000 ölçekli Nazım İmar Planı kararları esas alınarak kapsamlı bir çalışma yürütüldü. İki kısım halinde hazırlanan plan, Esenyurt Belediyesi tarafından Mayıs ayında kabul edilerek onaylanmak üzere İBB’ye iletilmişti.

Yeni uygulama imar planı;Yunus Emre, Akşemsettin, Namık Kemal, Turgut Özal, Saadetdere, Balıkyolu, İncirtepe, Zafer ve İnönü mahallelerini kapsayan toplam 573 hektarlık bir alanı içeriyor. Bölgede yaklaşık 210 bin 300 kişilik nüfus bulunuyor.

Planın askı süreci boyunca vatandaşlar, Esenyurt Belediyesi ilgili birimlerinden ve ilan panolarından plan detaylarına ulaşabilecek. Askı süresinin ardından itirazlar değerlendirilecek ve planın yürürlüğe girmesi için resmi süreç tamamlanacak. Esenyurt Belediyesi yetkilileri, planın bölgede yaşanan imar sorunlarının çözümü ve düzenli şehirleşme hedefi için kritik öneme sahip olduğunun altını çizdi.