Esenyurt'un ilk Gençlik Festivali başlıyor

Esenyurt bir yeni festivale daha ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Edebiyat, sanat ve kültür alanında gerçekleşen festivallere şimdi de Gençlik Festivali ekleniyor. Esenyurt’ta ilk kez düzenlenecek olan Gençlik Festivali; spor turnuvaları, konserler ve eğlenceli aktiviteler ile gençliğin coşkusunu yansıtacak.

Esenyurt Belediyesi GençFest ile gençliğin coşkusu tüm ilçeyi saracak. Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt’un ilçeye kazandırdığı edebiyat, sanat ve kültür alanındaki festivallere Gençlik Festivali de eklendi. 27-29 Ağustos tarihleri arasında Yeşilkent Mahallesi’ndeki Spor Parkı’nda gerçekleştirilecek olan festival çerçevesinde ayak tenisi, masa tenisi, sokak basketbolu, voleybol ve satranç turnuvalarının yanı sıra ünlü sanatçıların sahne alacağı konserler de düzenlenecek.

Festival 3 gün sürecek

Gün içinde rekabetin ve heyecanın zirveye çıkacağı spor karşılaşmalarına sahne olacak olan GençFest’in akşam bölümünde ise Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenecek olan Rafet El Roman, Bilal Sonses ve Burak Bulut-Kurtuluş Kuş konserleriyle büyük bir coşku ve eğlence yaşanacak.

Spor turnuvalarına katılmak isteyen 16-30 yaş arası gençlerin, seçtikleri branşlarda takımlarını kurarak, 25 Ağustos Cuma gününe kadar Esenyurt Belediyesi’ne kayıt yaptırmaları gerekiyor. Turnuvalara katılım şartları için detaylı bilgi; 0212 689 90 11 numaralı telefondan ya da Yeşilkent Mahallesi, Nazım Hikmet Bulvarı, No: 12’de bulunan Spor Parkı içerisindeki Festival Komitesi’nden alınabilecek.