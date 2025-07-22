Esenyurt'un sokakları yenileniyor: Parke çalışmaları ilçe genelinde sürüyor

Esenyurt Belediyesi, ilçe genelinde yürüttüğü üstyapı çalışmaları kapsamında birçok sokakta parke yenileme çalışmalarına hız verdi. Fatih Mahallesi’ndeki 859 ve 933 sokaklarda başlatılan çalışmalar vatandaşlardan tam not aldı.

Esenyurt Belediyesi, ilçe genelinde yaşam kalitesini artırmak ve ulaşımı daha konforlu hale getirmek amacıyla parke döşeme ve yenileme çalışmalarını sürdürüyor. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, planlanan program kapsamında birçok mahallede eş zamanlı olarak çalışmalar gerçekleştiriyor. Bu kapsamda Fatih Mahallesi’nde yer alan 859 ve 933 sokaklarda da parke kaplama çalışmaları başlatıldı. Ekipler, mevcut zemini sökerek yerine uzun ömürlü ve dayanıklı parke taşları döşüyor. Yapılan çalışmalar hem sokak estetiğini artırıyor hem de güvenli ulaşım sağlıyor. Esenyurt Belediyesi yetkilileri, ilçe genelinde alt ve üstyapı hizmetlerinin kesintisiz sürdüğünü belirterek, vatandaşların ihtiyaçlarına hızlıca cevap verildiğini vurguladı. Çalışmaların diğer mahallelerde de belirlenen program doğrultusunda devam edeceği bildirildi.