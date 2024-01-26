Esenyurtlu çocuklar, Çocuk Üniversitesi'nde geleceğe hazırlanıyor

Esenyurtlu çocuklar, Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt’un onlar için hayata geçirdiği Esenyurt Belediyesi Çocuk Üniversitesi’nde geleceğe hazırlanıyor. Bilimden sanata 34 farklı branşta kursun verildiği merkezde, çocuklar ilgi duydukları ve yetenekli oldukları alanlarda akademisyenlerden eğitim alma fırsatı buluyor.

Türkiye’ye model olan Esenyurt Belediyesi Çocuk Üniversitesi eğitimlerine devam ediyor. Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt’un hayata geçirdiği merkezde, Türkiye’nin en prestijli üniversitelerinde eğitim veren akademisyenler çocukları geleceğe hazırlıyor. Merkez, 10-15 yaş aralığındaki çocukları bilime ve sanata yönlendirmenin yanı sıra ilgi duydukları ya da yetenekli oldukları alanlarda donanımlı bireyler olmalarına da katkı sağlıyor. Merkezi ziyaret ederek çocuklarla bir araya gelen Başkan Bozkurt, buranın Esenyurt için ihtiyaç hissettikleri projelerden biri olduğunu söyledi. Merkezde 34 farklı branşta eğitimlerin verildiğini belirten Bozkurt “Amacımız çocuklarımızın hayata güçlü hazırlanması ve yeteneklerini keşfederek o alanda donanımlarının güçlendirilmesini sağlamak. Burada yabancı dil dersi de veriyoruz. Bizim hedefimiz buraya kaydolan çocuğumuzun 2 buçuk yıl içinde bir yabancı dili konuşabiliyor olmasını sağlamak” dedi.

“Çocuklardaki yeteneği keşfediyoruz”

Çocuk Üniversitesi’nin ülkenin dünyayla rekabet edebilmesine imkan sağlaması açısından önemli bir proje olduğunu ifade eden Başkan Bozkurt, “Esenyurt’un 0-19 yaş grubunda 320 bin genci var. Eğer bir ülke, gençlerini ve çocuklarını ahlaklı, çalışkan, birbiriyle uyumlu ve birbirini kabul edeceği şekilde yetiştirecek olursa geleceğe çok daha güvenle bakacaktır. O yüzden biz de bu projeyi başlattık. Özyeğin Üniversitesi ile bir protokol yaptık. Özyeğin Üniversitesi’nin bize önerdiği program çerçevesinde biz okullardan başvuruları alıyoruz. Burada dar gelirli vatandaşlarımızın çocuklarının başvurularını alıyoruz, öğretmeni de gönderdiği çocukla ilgili bir referans mektubu yazıyor. Bu referans mektubunda o çocuğun hangi konularda eğitim alması gerektiğini söylüyor. Biz de bu program çerçevesinde ondaki yeteneği keşfediyoruz ve o yeteneğin daha verimli olarak ortaya çıkarılması için eğitim programımızdan geçiriyoruz. Bu eğitimi bitirdikten sonra da onun bakış açısını değiştirip aslında bir anlamda onun kariyer planlamasını da sağlamış oluyoruz” dedi.