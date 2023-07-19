Esenyurtlu çocuklar yeteneklerini Yaz Spor Okulları'nda keşfediyor

Esenyurt Belediyesi’nin 28 farklı branşta açtığı Yaz Spor Okulları’nda çocuklar daha enerjik ve eğlenceli zaman geçirerek yeteneklerini keşfediyor.

Çocukların sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlere yönelerek beden ve ruh sağlıklarının gelişmesine katkı sağlamak amacıyla Esenyurt Belediyesi tarafından başlatılan Yaz Spor Okulları devam ediyor. Okulların yaz tatiline girmesiyle birlikte eğitimlerine başlayan çocuklar Yaz Spor Okulları’nda; tekvandodan karateye, futboldan voleybola, baleden yüzmeye kadar 28 farklı branşta eğitim alıyor. Belediyeye ait spor salonlarında yapılan derslerde, 7-14 yaş grubundaki çocuklar hem bedensel olarak kendilerini geliştiriyor hem de eğitim döneminin stresini atıyor. Derslerde antrenörleri tarafından yetenekleri keşfedilen öğrenciler, ilgili oldukları alanlara yönlendirilerek, o alanda kendilerini geliştirmeleri sağlanıyor.

“Burada yaz tatillerinde spor yapıyoruz ve çok eğleniyoruz"

Spor okullarında yeteneğine uygun olarak eğitim alma imkanı bulduğunu söyleyen kursiyer Çınar Çekiçoğlu, “Burada yaz tatillerinde spor yapıyoruz ve çok eğleniyoruz. Arkadaşlarımızla hem güzel vakit geçiriyoruz hem de eğitim alıyoruz. Burada bulunmaktan ve arkadaşlarımla birlikte olmaktan çok mutluyum. Hocalarımız bizimle ilgileniyorlar ve bizi yetenekli olduğumuz spor dallarına yönlendiriyorlar. Bize bu imkanı tanıdığı için Esenyurt Belediyesi’ne teşekkür ederim” dedi.