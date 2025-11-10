Esenyurtlu gençler Anıtkabir'i ziyaret etti

Esenyurt Belediyesi, 10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü kapsamında ilk kez düzenlenen programla, Esenyurtlu gençler Anıtkabir’i, Türkiye Büyük Millet Meclisini ve Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi’ni ziyaret etti.

Esenyurt Belediyesi tarafından gençler için düzenlenen programda Anıtkabir, TBMM ve Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesine ziyaret gerçekleştirildi. Sabah erken saatlerde Esenyurt’tan hareket eden 4 otobüslük kafile, saat 09.05’te Bolu’da verilen molada Gazi Mustafa Kemal Atatürk için saygı duruşunda bulundu. Gençler ardından Ankara’ya geçti.

TBMM ziyaretinde Başkan Vekili Can Aksoy ve gençlere, AK Parti Grup Başkanvekili, Çankırı Milletvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu ve AK Parti İstanbul Milletvekili Şamil Ayrım eşlik etti. Meclis salonunda gençlerle sohbet eden milletvekilleri, milli iradenin ve gençliğin önemine dikkat çekti.

Ardından Anıtkabir’e geçen Esenyurtlu gençler, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün kabrinde saygı duruşunda bulundu. Atatürk ve Kurtuluş Savaşı Müzesi’ni gezen gençler, Cumhuriyet’in kuruluş sürecine dair tarihi eserleri yakından görme fırsatı buldu.

"Esenyurt’un gençleri tarihine sahip çıkıyor"

10 Kasım’ın gençler için taşıdığı öneme vurgu yapan Başkan Vekili Can Aksoy, "Bugün burada sadece Ata’mızı anmakla kalmıyoruz; aynı zamanda onun mirası olan Cumhuriyeti gençlerimizle birlikte yeniden hissediyoruz. Esenyurt’un gençleri tarihine, Cumhuriyetine ve Atatürk’ün fikirlerine sahip çıkıyor" dedi.

Program, Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi ve Atatürk Orman Çiftliği gezisiyle sona erdi.