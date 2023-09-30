Esenyurtlu gençler hayallerine kavuşuyor

Esenyurt Belediyesi Spor Akademisi’nde BESYO, bekçilik, polislik sınavlarına hazırlanan gençler, hayallerine ulaştı.

Esenyurt Belediyesi’nin 2020 yılında açtığı "Spor Akademisi Hazırlık" kursuna katılan gençler spor alanında hayal ettikleri geleceğe kavuşuyor. Yükseköğrenimlerine üniversitelerin Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu’nda, Milli Savunma Üniversitesi’nde, bekçilik veya polis akademisinde devam etmek isteyen 97 öğrenci burada aldıkları eğitim sayesinde istedikleri bölüme yerleşti. Yoğun bir tempoyla haftanın 6 günü gruplar halinde derslere katılan gençler, her üniversitenin sınavına uygun kurulan parkurlarda fizikî yeterlilik sınavlarına en üst seviyeden hazırlandı. 8. ve 12. sınıf öğrencilerinin yanı sıra mezun grupların da eğitim aldığı kursta, uygulamalı olarak verilen eğitimin yanında gençlere rehberlik hizmeti verildi. Eğitimler sonunda 2023 yılında 70 kişi BESYO, 12 öğrenci polis ve bekçilik sınavını ve 15 öğrenci hayalindeki spor lisesini kazandı. Spor Akademisi’nde 3 yıl içinde başarı elde eden toplam öğrenci sayısı ise 350’yi buldu.

“350 sporcumuzu hayallerine kavuşturduk”

2020 yılından beri Esenyurt Belediyesi Spor Akademisi’nde öğrencileri hayallerine hazırladıklarını belirten Antrenör Serkan Haman, “Belediye Başkanımız tarafından tamamen ücretsiz bir şekilde Esenyurtlu gençlere hizmet vermekteyiz. Üç sezonda 350 sporcumuzu hayallerine kavuşturduk. Bu dönemlerde öğrencileri spor akademisinde BESYO, Spor Lisesi ve Bekçilik kurslarına hazırladık. 2023 döneminde 100’e yakın öğrencimizle birlikte hazırlandık ve 97 öğrencimiz başarı elde etti” dedi.

“Hayalime kavuştum”

Hem istediği spor lisesini hem de BESYO’yu Esenyurt Spor Akademisi sayesinde kazanarak hayallerini gerçekleştirdiğine vurgu yapan Kardelen Kirpiksiz, "Bundan 4 yıl önce hayalim spor lisesini kazanmaktı. Esenyurt Belediyesi Spor Akademisi’yle bu hayalimi gerçekleştirdim. 4 yıldır da BESYO kazanmak büyük bir hayalimdi. 8-9 ay gibi bir süreçte çok çalışarak bu hayalime de ulaştım. Hocalarımız maddi manevi her türlü yanımızda oldular, onlara ve bize bu imkânları sunan Esenyurt Belediyesi’ne çok teşekkür ederim” diye konuştu.

“Hepimizi çok mutlu ettiler”

Esenyurt Belediyesinin her anlamda yanlarında olduğunun altını çizen Yağmur Karaca şöyle konuştu:

“9 aylık antrenman sürecimizde gerek hocalarımız gerek Belediye Başkanımız ve ekipleri sayesinde çok sıkı bir dönem geçirdik. Sınav sürecinde de bize çok yardımcı oldular. Stres atmamız için de bizi kampa götürdüler ve bu çok güzel bir etkinlikti. Hepimizi çok mutlu ettiler. Bu çalışmaların sonucunda istediğim üniversitede antrenörlük eğitimi bölümünü kazandım.”

Şehir dışında bir üniversiteye gitmek istediğini ve Esenyurt Belediyesinin orada da yanında olduğunu söyleyen Berkan An ise, “İstediğim üniversiteyi kazandım. Bu süreçte yol masraflarımı belediyemiz karşıladı. Bize destek olduğu için özellikle Belediye Başkanımıza ve ekibine çok teşekkür ederim" dedi.