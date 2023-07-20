Esenyurtlu gençler hem kendilerini geliştiriyor hem de iş sahibi oluyor

Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt tarafından hayata geçirilen Bilişim Eğitim Merkezi’nde verilen eğitimlerle gençler hem kendilerini geliştirerek meslek ediniyor hem de iş sahibi oluyor.

Bilişim teknolojileri alanında eğitim vermek amacıyla Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt tarafından açılan Bilişim Eğitim Merkezi yoğun ilgi görüyor. Özellikle istihdamı artırmak ve sanayinin aradığı nitelikli eleman ihtiyacını karşılamak için hayata geçirilen merkezde, gelişen teknolojiye uygun olarak nesne tabanlı programlama, veri tabanı, bilgisayar işletmeciliği ve Java eğitimleri veriliyor. Haftanın 7 günü devam eden derslerde 18-30 yaş aralığındaki öğrencilere kendilerini geliştirmelerinin yanı sıra istihdam desteği de sağlanıyor. Eğitim sonunda yapılan sınavda başarılı olan kursiyerler, MEB onaylı sertifika almaya hak kazanıyor.

" Eğitimlerin sonunda firmalara başvuru yapan kursiyerlerimize de referans oluyoruz"

Daha fazla vatandaşa istihdam sağlamak amacıyla bu merkezi hayata geçirdiklerini söyleyen Esenyurt Belediyesi Bilişim Eğitim Merkezi Koordinatörü Mesut Parlak, "Firmaların personel ihtiyacını karşılamayı hedefliyoruz. Bu çerçevede özellikle bu yıl nesne tabanlı programlama, veri tabanı, bilgisayar işletmeciliği, Java gibi uygulama dersleri veriyoruz. Halk eğitim müfredatına uygun olarak yapılan derslerin sonunda başarılı olan öğrenciler, MEB onaylı sertifika almaya hak kazanıyor. Eğitimlerin sonunda firmalara başvuru yapan kursiyerlerimize de referans oluyoruz” diye konuştu.

“Kendimi geliştiriyorum”

Verilen eğitimlerden memnun olduğunu belirten Üniversite öğrencisi Doğukan Manduz, “Burada yazılım ile ilgili kodları öğreniyoruz. Bu kurs bana hem iş anlamında hem de kendimi geliştirme anlamında çok fayda sağlayacak” dedi.