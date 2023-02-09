Esenyurtlu kadınlar depremzedeler için üretiyor

Esenyurtlu kadınlar el emeği ürünlerini bu kez depremzedeler için üretiyor. Belediyenin el sanatları kursunda eğitim alan kadınların ürettiği battaniye, kazak, bere gibi birçok ürün, özenle paketlenerek afet bölgesine ulaştırılıyor.

Esenyurt Belediyesi’nin kursiyerleri depremin yaralarını sarmak için üretime başladı. Kadın Aile Sosyal Yaşam Merkezi’nde çocuklarıyla birlikte canla başla çalışan kadınlar afetzedeler için atkıdan bereye, battaniyeden iç giyime kadar el emeği ürünler üretiyor. Hem çocuk hem de yetişkinler için dikilen ürünler, paketlenerek bölgeye ulaştırılıyor.

“Elimizden geleni yapıyoruz”

İki gündür afetzedeler için canla başla çalıştıklarını söyleyen Kadın Sosyal Yaşam Merkezi Eğitmeni Murat Güzel, “Depremzedeler için iki gündür burada hocalarımız ve kursiyerlerimiz ile atölyede üretim yapıyoruz. Elimizden ne geliyorsa yapmaya çalışıyoruz” dedi.

“Oradaki herkes bizim ailemiz”

Hatay’da ailesinin olduğunu belirten Gönüllü Meryem Arıkız, “Onlar orada ağlarken biz de ağlıyoruz. Oradaki herkes bizim ailemiz. Elimizden gelen maalesef bu kadar. Keşke daha fazlasını yapabilseydik. Ben Hataylıyım. Ailem şu an orada. Ağabeyimin evi yıkıldı. Üşüyorlar. Elimizden ne geliyorsa yapalım” diye konuştu. Çiğdem Düzcü ise, “Sözün bittiği yerdeyiz. Onlara burada elimizden geldiğince atkı, bere, içlik ve battaniye dikiyoruz. Bir nebze de olsa kardeşlerimizin ısınmalarına katkı sağlamak istiyoruz” diye konuştu.