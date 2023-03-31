Esenyurtlu kadınlar günün stresini spor kursunda atıyor

Esenyurtlu kadınlar, belediyeden aldıkları pilates, yoga ve zumba eğitimleriyle hem stres atıyor hem de güne zinde başlıyor.

Esenyurt Belediyesi, Kadın Sosyal Yaşam Merkezi’ne kayıtlı olan kadınlara özel pilates, yoga ve zumba kursu açtı. Merkezdeki kurslara katılan kadınlara haftanın iki günü 10.00 ile 12.00 saatleri arasında pilates, yoga ve zumba eğitimi verilmeye başlandı. Kadınlar bu kursta hareket ve nefes egzersizleriyle zihin ve bedenlerinde uyumu sağlamanın yanı sıra kaslarını güçlendirerek nefes alış verişlerini düzene sokuyor. Kadınların güne zinde bir başlangıç yapması ve streslerini azaltmaları amacıyla planlanan spor eğitimleri, Ramazan ayından sonra haftanın beş günü devam edecek. Merkeze üye olan kadınlar derslerden yararlanabilecek.

“Güzel bir motivasyon oluyor”

Pilatesin insan vücuduna ve omurgasına çok faydalı bir spor olduğunu söyleyen Esenyurt Belediyesi Pilates ve Yoga Eğitmeni İnci Yıldırım, “Omurgamızın esnekliği, kaslarımızın güçlenmesi ve nefes alıp vermemizin düzene girmesi adına çok güzel bir spor dalıdır. Özellikle ev hanımlarına çok fazla öneriyoruz bu sporu. Onlar için çok güzel bir motivasyon oluyor ve günün stresini atabiliyorlar. Derslerimiz çok güzel geçiyor ısınma hareketleriyle başlıyoruz, sonra pilates ve yüz yogamızla devam ediyoruz. Tüm kadınları kursumuza bekliyoruz” dedi.

“Güne zinde bir başlangıç yaptım”

Kursu herkese tavsiye eden Buse İncekaş, “Güne zinde bir başlangıç yaptım. Herkese tavsiye ederim herkes gelsin. Hem eğlenceliydi hem güzeldi” diye konuştu.