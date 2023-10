Esenyurtlu kadınların ürettiği el emeği ürünleri yıl sonu sergisinde görücüye çıktı

Kursiyer kadınların ürettiği el emeği ürünleri yıl sonu sergisinde beğeniyle inceleyen Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, “Esenyurtlu kadınlar kendini aşmış. Türkiye ve dünya piyasasında sergilenecek ürünler yapmışlar. Hedefimiz de buydu” dedi.

Esenyurt Belediyesi, ilçedeki kadınların ekonomik özgürlüklerini kazanmasını ve sanat alanında gelişmelerini desteklemek amacıyla çalışmalarına devam ediyor. Belediye bünyesindeki Kadın Sosyal Yaşam Merkezi’nde eğitim alan kursiyer kadınların el emeği ürünleri yıl sonu sergisiyle taçlandı. El sanatları, çanta tasarımı, takı gibi alanlarda birbirinden güzel işler ortaya koyan kadınların yetenek dolu sergisi yoğun ilgiyle karşılandı.

“Hedefimize ulaştık”

Kadınların tasarladığı ürünleri tek tek inceleyen Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, “Hedefimiz, kadınların ayaklarının üzerinde durmalarını sağlamaktı. Maalesef birçoğu yaşama zor şartlarda, gerilerden başlıyor. Bu şartları yenmeleri içinde desteğe ihtiyaçları var. Burada gördüğüm kadarıyla çok nitelikli ürünler var. Türkiye ve dünya piyasasında sergilenecek ürünler yapmışlar. Üreten, çalışan, hakça paylaşan ve birbirini olduğu gibi kabul eden bir toplumu oluşturma isteğimiz var. Burada da onun tohumlarını attık. Belki de en dezavantajlı gruplar burada ama önleri açık. Ben inanıyorum ki çok iyi işler yapacaklar” diye konuştu.

“Kendimizi önemli hissediyoruz”

Kursların her alanda fayda sağladığına değinen Esma Çağlayan şöyle konuştu: “Bu tür kursların bize çok faydası oluyor. Psikolojik olarak, arkadaş ortamı olarak her bakımdan çok iyi oluyor. Şu an sergide yapmış olduğum çocuk battaniyeleri sergileniyor. Ama her alanda da kendimi geliştirme fırsatı yakaladım. Belediyenin bu tür çalışmalarının olması çok iyi. Bunlar sayesinde kendimizi önemli hissediyoruz.”

“Çok şey öğrendim”

Bu çalışmaların yaşa bakmadığını söyleyen Ferhan Avşar, “Önce düz dikişten eğitim aldım daha sonra da moda tasarıma geçtim. Burada kursiyerlerin en yaşlısı benim ve bu iş yaşa bakmıyor. Çok şey öğrendim. Kendime çok güzel kıyafetler diktim. Burada eğitim alan kadınlar artık her ihtiyacını kendisi yapabiliyor. Belediyemize bu katkılarından dolayı teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.