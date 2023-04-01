Esenyurtlu minikler deprem bölgesindeki kardeşlerini unutmadı

Esenyurt Belediyesi, 2 Nisan Otizm Farkındalık Günü etkinlikleri dolayısıyla bu yıl Kahramanmaraş merkezli depremden etkilenen bölgedeki çocukları unutmadı. Belediye bünyesindeki Özel Eğitim Merkezi’nde eğitim alan özel çocuklar, aileleriyle birlikte deprem bölgesindeki kardeşleri için sevgi kutusu hazırladı.

Esenyurt Belediyesi, 2 Nisan Otizm Farkındalık Günü etkinlikleri dolayısıyla bu yıl Kahramanmaraş merkezli depremden etkilenen bölgedeki çocukları unutmadı. Belediye bünyesindeki Özel Eğitim Merkezi’nde eğitim alan özel çocuklar, aileleriyle birlikte deprem bölgesindeki kardeşleri için sevgi kutusu hazırladı.

“Etkinliğin fikrini velilerimizden aldık”

Bu yılki etkinliğin fikrini velilerden aldıklarını söyleyen Esenyurt Belediyesi Sağlık İşleri Müdürü Halil Çalış, “Bu fikir bizi çok mutlu etti. Çocuklarımız, velilerimiz kendi hazırladıkları eğitim amaçlı materyalleri deprem bölgesindeki kardeşlerine göndermek istediler. Çocukların gözüyle dünyaya bakabilsek, dokunabilsek bu dünya sanki daha güzel olacak” dedi.

“Yanlarında olduğumuzu hissettirmeliyiz”

Bir özel çocuk annesi olarak bu etkinliğin kendisini çok mutlu ettiğini söyleyen Peri Altunbaş, “Deprem bölgesinde özel çocuklarımızda var. Onlara ilgimizi, sevgimizi yanlarında olduğumuzu belli etmemiz gerekiyor. Biz ailelere böyle imkanlar sağladığı için belediye başkanımıza çok teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.