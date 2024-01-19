Esenyurtlu öğrenciler Çocuk Üniversitesi'ni ziyaret etti

Esenyurt Belediyesi Çocuk Üniversitesi’ni ziyaret eden öğrenciler, bilim ve sanattan grafik ve animasyon eğitimine kadar birçok farklı branş ile tanışma fırsatı buldu.

Esenyurtlu çocukları bilim ve sanata yönlendirmek amacıyla hayata geçirilen Esenyurt Belediyesi Çocuk Üniversitesi’ni ziyaret eden Vali Rıdvan Yenişen İlkokulu öğrencileri, bilim ve sanatla dolu bir gün geçirdi. Üniversite içerisinde yer alan drama eğitimi, zeka oyunları ve matematiksel beceri, deney ve bilim, robotik kodlama gibi atölyelerde etkinlik yapan öğrenciler, bu sayede ilgi duydukları ve yetenekli oldukları alanları tanıma fırsatı buldu.

“Öğrenciler bilim ve sanatla buluşuyor”

Öğrencilerle keyifli vakit geçirdiklerini söyleyen Esenyurt Belediyesi Çocuk Üniversitesi’nde Öğretmen Muazzez Seval Akkurt, “Çocuk Üniversitesi’de, çocuklara farklı alanda farklı atölyelerde eğitimler vermekteyiz. Ben çocukların sanat, mimari ve estetik derslerine giriyorum. Çocukların sanatsal ve mimari alanda gelişmeleri adına onlarla güzel etkinlikler de gerçekleştiriyoruz. Dönem dönem çocuklarımız buraya geliyor. Çocuklarımıza atölye bazlı dersler veriyoruz. Burada deney bilim atölyemiz, animasyon kursumuz, estetik ve mimari üzerine dersler var. Bu atölyelerde ziyaret eden öğrencilerin, bilimle ve sanatla dolu vakit geçirmelerini sağlıyoruz” dedi.