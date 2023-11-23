Esenyurtlu öğrencilere 'Bu Yol Üniversiteye Gider' isimli sempozyum düzenlendi

Esenyurt Belediyesi, Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) girecek olan öğrencilere “Bu Yol Üniversiteye Gider” başlığı adı altında eğitim semineri düzenledi. Öğrencilerin geleceğine yön verilen bu seminerde, gençler sorularının cevaplarını tanınan eğitimci Yaşar Aslan’dan aldı.

Esenyurt Belediyesi, Sürekli Eğitim Merkezi’nde Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) adaylarına eğitim semineri düzenledi. Matematiğe dair püf noktaların tartışıldığı söyleşinin konuğu sosyal medyada Mathman olarak ünlenen Yaşar Aslan oldu. Uzman eğitimci, Esenyurtlu üniversite adaylarına, matematiğin püf noktalarını ve derse nasıl çalışılacağı hakkında detaylı bilgiler verdi.

Söyleşinin konuğu Yaşar Aslan, öğrencilerin umutlarını kaybetmemeleri gerektiğine dikkat çekerek şöyle konuştu; “Esenyurt Belediyesinin yaptığı bu etkinlikten çok memnun kaldım. Gözleri ışıl ışıl parlayan arkadaşlarımızın burada birçok sorusuna cevap olmaya çalıştık. Benim kendi öğrencilerimde ki benzer eksiklikler, bu öğrencilerimizde de vardı. Hep birlikte bu eksikliklerin üzerine gittik. Belediye açısından böyle bir çalışmanın yapılıyor olması çok güzel. Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt’u da bu konuda tebrik ediyorum.”

"Daha özverili bir şekilde devam edecekler"

Esenyurt Belediyesi Sürekli Eğitim Merkezi Koordinatörü Mesut Parlak, bu söyleşinin Esenyurtlu öğrencilere fayda sağladığını belirterek “Esenyurt Belediyesi Sürekli Eğitim Merkezi öğrencileri, matematiğin nasıl öğrenilmesi ve matematikte yaşanılan sorunların nasıl çözülmesi gerektiği gibi sorulara cevap bulmak için buradaydı. Yaşar Hocamız, matematik korkusunun üzerine nasıl gidileceği hususunda da öğrencilerimizi aydınlattı. Öğrencilerimiz, bu seminer sayesinde çalışmalarına daha özverili bir şekilde devam edecekler. Verdiği bu bilgilendirici seminerden dolayı hocamıza teşekkür ediyorum” dedi.