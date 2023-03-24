Esenyurtlu sporcular başarıya doymuyor

Esenyurt Belediyesi’nin desteklediği sporcular, Antalya’da yapılan Türkiye Wushu Kung Fu Şampiyonası’nda 10 altın, 15 gümüş ve 21 bronz madalya kazandı.

Türkiye Wushu-Kung Fu Şampiyonası, 5-17 Mart tarihleri arasında Antalya’da gerçekleşti. Şampiyonaya Esenyurt’taki altı farklı spor kulübünden katılan onlarca sporcu, kendi yaş gruplarında farklı kategorilerde yarıştı. Esenyurt Belediyesi’nin desteklediği amatör spor kulüplerinde eğitim alan sporculardan 10’u şampiyon olurken, 15 sporcu gümüş ve 21 sporcu ise bronz madalya kazandı.

Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla hem sporcuları hem de onları yetiştiren Ring Yıldızları Spor Kulübü, Mirza Polat Spor Kulübü, Örnek Altın Yumrak Spor Kulübü, Yakup Güler Spor Kulübü, Erocağı Spor Kulübü ve İsmail Çakmaz Spor Kulübü hocalarını tebrik etti.