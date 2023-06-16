Esenyurt Belediyesi’nin kültür sanat atölyelerinde eğitim alan kursiyerler için “Yıl Sonu Kapanış” etkinliği düzenlendi. Etkinlikte sahne alan ve yeteneklerini sergileyen kursiyerlere mezuniyet sertifikalarını veren Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, kültür sanat alanındaki çalışmaların daha da artacağını vurgulayarak, “Esenyurtlular bu yıl sanata doyacak” dedi.

Kültür sanat alanındaki çalışmalara özel bir önem veren Esenyurt Belediyesi, çeşitli kültür sanat atölyelerinde eğitim alan kursiyerler için Erol Olçok Kültür Merkezi’nde “Yıl Sonu Kapanış Programı” düzenledi. Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt’un da katıldığı etkinlikte, atölyelerden mezun olan kursiyerlere sertifikaları da verildi. Müzik dinletisi, halk oyunları ve tiyatro gibi birçok gösterinin yer aldığı etkinliğe Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt’un yanı sıra Kent Konseyi Başkanı Mehmet Hanifi Kaya, başkan yardımcıları, birim müdürleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Göreve geldiklerinde olumsuz bir tabloyu devraldıklarına vurgu yapan Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, “İnşallah bundan sonra bugüne kadar konuştuğumuz sorunların büyük bir bölümünü konuşmayacağız. Bunlardan daha ziyade güzellikleri konuşacağız. Bu sene, lütfen yapacağımız işleri sosyal medya hesaplarından takip edin. Esenyurt’ta, İstanbul ve Türkiye’ye örnek olan birçok proje var. Aynı zamanda kültür sanat etkinlikleri açısından da öyle. Bugün bu çalışmaların bir bölümünü gördünüz. Arkadaşlarımız büyük bir özveri ve incelikle çalışıyorlar. Hedefimiz şu: Birbirini olduğu gibi kabul eden, inancından, kökeninden, tüketim alışkanlıklarından, kıyafetinden ve kimliğinden dolayı birbirini ayrıştırmayan, birbirinden korkmayan ve birbirinden güç alan bir Esenyurt oluşturmaya çalışıyoruz” şeklinde konuştu.

Önümüzdeki dönemde kültür ve sanat alanında önemli çalışmaların yapılacağını belirten Başkan Bozkurt, “Bu yıl biraz daha farklı bir yıl olacak. Özellikle Kültür ve Sanat alanında çok güzel çalışmalar olacak. Esenyurtlular bu yıl sanata doyacak. Birçok ilçenin örnek aldığı projeler var. Bu projeleri sizlerle paylaşacağız. Hayatın bütün zorluklarına rağmen, bütün engellerine rağmen Esenyurt’u birlikte güzelleştireceğiz. Birbirimizden destek alacağız, birbirimizin zor gününde yanında olacağız, birbirimizin hüznü ile hüzünlenip neşesi ile neşeleneceğiz ve hayatın tadına varacağız. Katıldığınız için hepinize teşekkür ediyorum. Ayrıca kursiyerlerimize ve öğretmenlerimize de teşekkürlerimi sunuyorum” ifadelerini kullandı.