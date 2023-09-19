Esere göleti kıyısında erkek cesedi bulundu

Bilecik’in Pazaryeri ilçesindeki bir göletin kıyısında erkek ceset bulundu.

Pazaryeri’nde bulunan Esere göletine balık tutmak için giden bir şahıs, kıyıda yatan hareketsiz bir erkek bedeni gördü. Durumu hemen jandarma ve sağlık ekiplerine haber veren şahıs ekipleri beklemeye başladı. Jandarmayla birlikte olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, yapıkları incelemede şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Cesedin Mehmet O.’ya ait olduğunu tespit eden Jandarma Olay Yeri İnceleme ekipleri geniş bir çalışma yaptı.

Yapılan incelemelerin ardından cenaze incelenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.