ESEV'de yeni sanat sezonu heyecanı

Binlerce öğrencinin sanat yolculuğuna eşlik eden Esenler Belediyesi Sanat Evi (ESEV), 2025-2026 sezonuna düzenlenen programla ‘merhaba’ dedi. Açılış programı, Esenler Belediye Başkanı M. Tevfik Göksu ve çok sayıda sanatseverin katılımıyla gerçekleşti.

"Hayatı sanata dönüştürür" mottosuyla 7’den 70’e herkesi sanatla buluşturan Esenler Belediyesi Sanat Evi (ESEV), yeni sezona düzenlenen açılış programıyla başladı. Dr. Kadir Topbaş Kültür Sanat Merkezi’nde gerçekleşen açılış programına, Esenler Belediye Başkanı M.Tevfik Göksu, belediye başkan yardımcıları, ESEV eğitmenleri, kursiyerler ve aileleri ile çok sayıda sanatsever katıldı.

"Şehir canlı bir organizma gibidir"

Programda konuşmalarını gerçekleştiren Esenler Belediye Başkanı M. Tevfik Göksu, "Kuş nasıl çift kanatlıysa, insanı var eden hem dünyevi değerleri, hem uhrevi değerleri vardır. Şehirleri de var eden birkaç kanat var. Şehirler sadece mekandan ibaret olmayıp içerisinde ahlakın, erdemin, kültürün, sanatın olduğunu unutmamalıyız. Şehir içerisinde en fazla kültürün üretildiği ve tüketildiği, insanın hayatında ihtiyaç duyduğu ve o ihtiyacını bulduğu mekandır. Bu yüzden şehirleri tarif ederken entelektüeller şehri bir insan olarak tarif ederler. Şehir canlı bir organizma olarak gördüğümüz için bir canlı organizma neye ihtiyaç duyarsa şehir de ona ihtiyaç duyar. Şehir üzerinde yaşanan değil içinde yanşan bir mekândır. Şehre gönlünüzü vermezseniz şehir size esrarını açmaz, şehir size küser. Şehir size gönlünü açtığı zaman o şehirde bereket olur, ahlak olur, adalet olur, zenginlik olur. İşte bizim hayat felsefemizi analiz ettiğimizde şehirleri mekândan ibaret görmeyiz. Bizim şehirlerimizin temeli Medine’de atıldığı için bizim şehirlerimiz medenidir" şeklinde konuştu.

"Çocuklarımıza dünyanın kapılarını açmak istiyoruz"

Esenler’in talihini ve tarihini değiştirdiklerini ve şehri yeniden inşa ettiklerini ifade eden Göksu, "ESEV’de 75 ayrı branşta kurslar düzenledik. Şu ana kadar yaklaşık 35 bin mezun verdik. Bunlardan yüzlercesi konservatuvarları kazandı. Artık programlarımızda kendi yetiştirdiğimiz çocuklar konser veriyor. Bir insanı mutlu eden en güzel şey, diktiği ağacın gölgesinde oturmasıdır. ESEV’in kurslarında yetişmiş çocuklarımızı dinlerken siz sadece müzik dinliyorsunuz, biz ise o emeği görünce ayrı bir gurur duyuyoruz. İşte ESEV böyle bir başarının adı olmuştur. Yeni sezonda bizlerle olacak bütün arkadaşlarımıza başarılar diliyorum. Hocalarımıza başarılar diliyorum. ESEV’in yolu bahtı açık olsun. Burada bütün çocuklarımıza dünyanın kapılarını açmak istiyoruz" dedi.

Program sonunda Esenler Belediye Başkanı M. Tevfik Göksu, konservatuvar ve güzel sanatlara hazırlık kursları eğitmenlerine plaket takdim etti. Program hatıra fotoğrafı ve ESEV öğrencileri tarafından verilen konserin ardından sona erdi.