Eşi dayısı tarafından öldürülen kadın: 'Kocam uyuşturucu bağımlısıydı ve bana şiddet uyguluyordu'

Kocaeli’de yeğeniyle kaçarak evlenen genci özel halk otobüsünde 15 yerinden bıçaklayarak öldüren sanık hakkında mütalaa açıklandı. Müebbet hapisle cezalandırılması talep edilen sanık, yeğenini korumak amacıyla hareket ettiğini, tahrik edildiğini söyledi. Maktulün eşi ise, "Eşim metamfetamin bağımlısıydı, kumar oynuyordu ve bana şiddet uyguluyordu" dedi.

9 Ekim 2024 tarihinde Karamürsel’den İzmit’e giden özel halk otobüsünde yolculuk yapan Enes Yiğithan Toraman (29), 4 Temmuz Mahallesi’nde otobüse binen eşinin dayısı Volkan A. (39) tarafından bıçaklı saldırıya uğramıştı. Yolcuların gözü önünde Toraman’ı defalarca bıçaklayan zanlı, cinayetin ardından arka kapıdan inerek kaçmıştı. Hastaneye kaldırılan Toraman, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı. Kaçan şahsı yakalamak için harekete geçen polis ekipleri, Volkan A.’yı başka bir otobüsle İzmit’e giderken Gölcük’te yakalamıştı. Gözaltına alınan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Enes Yiğithan Toraman ile eşinin kaçarak evlendikleri, bu olaydan sonra aileler arasında başlayan husumetin barış ile neticelendiği, Toraman çiftinin de bir bebeklerinin bulunduğu ortaya çıkmıştı. Cinayete ilişkin hazırlanan iddianamede, Enes Yiğithan Toraman’ın kalbi başta olmak üzere vücudunda toplam 15 bıçak darbesi bulunduğu bilgisi yer aldı.

"Eşim beni de tehdit ederdi ve bana küfür ederdi"

Olayla ilgili duruşma Kocaeli 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülmeye devam etti. Duruşmaya tutuklu sanık Volkan A., maktulün ailesi, taraf avukatları ve tanık katıldı. Tanık olarak dinlenen maktulün eşi Kübra B., "Eşim metamfetamin bağımlısıydı, kumar oynuyordu ve bana şiddet uyguluyordu. Kaçarak evlenmiştik. Bu olay dolayısıyla ailelerimizle küslük olmuştu, dayım Volkan bizi barıştırdı. 5 aylık bir ayrılık sürecimiz oldu. Eşimle yaşadığım bir tartışma sonrasında omzum kırıldı, o zaman dayımla eşim arasında husumet başladı. Eşim bana, ’Baban ve annenle görüşebilirsin ama dayınla asla. Dayınla görülecek hesabım var’ demişti ve telefonumdan dayımın numarasını engelledi. Enes ve dayım görüştükleri zamanlar küfürleşiyorlardı. Eşim ölmeden önceki günlerde büyük bir kavga ettik, ben de ona karşılık vermiştim. Hatta kayınvalidemi beni alması için aramıştım. Öldürme olayı olmadan bir hafta önce eşim ve dayım telefonla konuşurken küfürleştiler. Dayım küfür etti mi bilmiyorum ama Enes etti. Eşim beni de tehdit ederdi ve bana küfür ederdi. Eşim öyle bir insandı. Eşim silah taşırdı ve satıcılığını yapardı" şeklinde konuştu.

"Ben sadece yeğenimi korumak istedim"

Savunma hakkı verilen tutuklu sanık Volkan A., "Ben sadece yeğenimi korumak istedim. Enes çok küfür ediyordu, beni tahrik ediyordu. Sürekli etraftaki insanlardan Enes’in kadınlarla ilişkisi üzerine şeyler duyuyordum. Sinirlendim ve bu olay oldu" ifadelerini kullandı.

Cumhuriyet savcısı, mütalaasında Toraman’ı 15 bıçak darbesiyle öldüren Volkan A.’nın kasten öldürme suçundan müebbet hapisle cezalandırılmasını talep etti. Mahkeme heyeti, avukatların süre talep etmesi üzerine sanığın tutukluluk halinin devamına ve duruşmanın ertelenmesine karar verdi.