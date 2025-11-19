Eşi tarafından öldürülen kadın son yolculuğuna uğurlandı
Bilecik'te dün boşanma aşamasındaki eşi tarafından evde silahla vurularak öldürülen kadın son yolculuğuna gözyaşları içinde uğurlandı.
Olay dün, Bilecik’in Söğüt ilçesinde meydana geldi. Halil İbrahim-Büşra Karlıdağ çifti arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma sonrasında Halil İbrahim Karlıdağ evde bulunan tabanca ile önce karısını vurdu. Ardından silahı kendine doğrultan baba Halil İbrahim Karlıdağ intihar etti. Olay yerine gelen ekipler evin çevresinde geniş çaplı önlem alırken, çiftin cenazeleri Söğüt İlçe Devlet Hastanesi morguna kaldırılmıştı.
Gözyaşları sel oldu
Büşra Karlıdağ’ın cenazesi bugün öğle namazını müteakip Çelebi Sultan Mehmet Camii’de kılınan cenaze namazının ardın Söğüt İlçe Mezarlığına defnedildi. Halil İbrahim Karlıdağ’ın cenazesi ise Eskişehir’e bağlı Uludere Köyü’nde defnedildi.
Öte yandan 2’si kız olmak üzere 3 çocuk geride kalırken, Büşra Karlıdağ’ın yakınları cenazede gözyaşlarına boğuldu.