Eşi ve çocuğunu öldürmüştü, mektubu ve akıl sağlığı raporu ortaya çıktı

Edirne’de 11 yaşındaki çocuğu ile eşini öldüren ve telefonla arayanlara ’uyuyorlar, uyanmadılar’ diyerek cevap veren şüphelinin, ’beni affedin’ sözleriyle eve mektup bıraktığı öğrenildi. İstanbul Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nde gözlem süresi tamamlanan ve akıl sağlığının yerinde olduğuna dair kanaat getirilen şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, Edirne’yi derinden sarsan olay 4 Ağustos 2025 tarihinde Cumhuriyet Mahallesi’nde yaşandı. Ailesiyle aynı apartmanda yaşayan Ö.G.A. (41), eşi Didem Örs Alacı (38) ile 11 yaşındaki oğulları Doruk Kaan Alacı’yı boğarak öldürdükten sonra bıçakla kendini yaralayarak intihara kalkıştı.

Vahşi şekilde öldürülen anne ve oğlu, son yolculuklarına uğurlanırken olayın şüphelisi de, savcılık kararıyla akıl hastalığı olup olmadığının tespiti amacıyla İstanbul Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’ne sevk edildi. İstanbul Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nde gözlem süresi tamamlanan ve akıl sağlığının yerinde olduğuna dair kanaat getirilen şüpheli, geçtiğimiz gün tutuklanarak cezaevine gönderildi.

’Beni affedin’ yazılı eve mektup bırakmış

Öldürülen anne ve çocuktan gün içinde haber alamayan yakınlarının defalarca telefonla anne Didem’i aradıkları, ancak telefonu cinayet şüphelisinin açarak, ’Didem ve Doruk henüz uyanmadılar, uyuyorlar’ diyerek kapattığı ortaya çıktı. Bir diğer detay ise şüphelinin eve bıraktığı mektupta ’beni affedin’ sözlerine yer vermesi oldu.