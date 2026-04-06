Eşinden şiddet gördüğünü öne süren hamile kadın, okula sığındı
Sakarya'nın Akyazı ilçesinde eşinden şiddet gördüğünü iddia eden hamile kadın, ilkokul bahçesine sığınarak vatandaşlardan yardım istedi. Olayın ardından polis merkezine götürülen kadının şikayetçi olmadığı öğrenildi.
Olay, Akyazı ilçesi Hastane Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, eşi tarafından şiddete maruz kaldığını öne süren hamile kadın, Atatürk İlköğretim Okulu’nun bahçesine girerek çevrede bulunan vatandaşlardan yardım istedi. Vatandaşların müdahalesiyle şüpheli şahıs uzaklaştırılırken, durum 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Şüpheli şahıs ile eşi ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Kadının şikayetçi olmadığını öğrenildi.