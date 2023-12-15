Eşini evde silahla rehin aldı: 5 saat sonra etkisiz hale getirildi

Kırklareli’nde eşini rehin alan şüpheli, 5 saat sonra Özel Harekat ekiplerinin müdahalesi ile etkisiz hale getirerek gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Lüleburgaz ilçesi Kurutuluş Mahallesi’nde bir apartmanın 3. katında yaşayan P.B. eşi E.B. ile arasında tartışma çıktı. Daha sonra P.B., 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak eşini öldürdüğünü ihbar etti. İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler şahsın eşini rehin aldığını tespit etti. Eve gelen ekiplerin içeri girmeye izin vermeyen P.B., silah ile etrafa ateş etti. Özel Harekat ekipleri 5 saat sonra P.B.’yi etkisiz hale getirdi.

Gözaltına alınan P.B. sağlık kontrolünün ardından İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Eşi E.B. de sağlık kontrolü için Lüleburgaz Devlet Hastanesine götürüldü.

Öte yandan P.B.’nin psikolojik tedavi gördüğü öğrenildi.